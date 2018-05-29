Летевший из Дохи в Тунис лайнер вынужденно сел в Баку из-за отказа двигателя

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В 11:29 по бакинскому времени в Международном аэропорту Гейдар Алиев была объявлена тревога после сообщения командира ВС авиакомпании Qatar Airways о вынужденной посадке по причине отказа второго двигателя.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A330, на борту которого находилось 137 человек, совершал рейс из Дохи в Тунис.

По тревоге были подняты все аварийно-спасательные службы аэропорта.

Самолет совершил благополучную посадку в 12:16 по бакинскому времени, пострадавших нет.

Международный аэропорт Гейдар Алиев по заказу авиакомпании Qatar Airways готов оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа, а также необходимую техническую поддержку воздушному судну.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев оснащен самым современным навигационным и наземным оборудованием. По этой причине авиакомпании в случае возникновения форс-мажорных ситуаций в воздушном пространстве региона выбирают именно бакинский аэропорт.