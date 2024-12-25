Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.

Об этом передает Report со ссылкой на авиакомпанию AZAL.

Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности.

11:07

Сообщается об имеющихся выживших из находящихся на борту 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Отмечается, что самолет Embraer 190 принадлежит AZAL.

"По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. Уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - заявили в МЧС.

11.00

В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный, случился пожар.

Как передает Report, эту информацию подтвердили в диспетчерской службе.

Уточняется, что он упал недалеко от аэропорта казахстанского города Актау.