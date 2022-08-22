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Лесные пожары в северном регионе Азербайджана полностью потушены

Лесные пожары в северном регионе Азербайджана полностью потушены Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полностью потушен пожар, произошедший на горно-лесных участках со сложным рельефом в направлении сел Гасымгышлаг, Гядикгышлаг и Вялвяля Губинского района
Происшествия
22 августа 2022 г. 13:23
Лесные пожары в северном регионе Азербайджана полностью потушены

Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полностью потушен пожар, произошедший на горно-лесных участках со сложным рельефом в направлении сел Гасымгышлаг, Гядикгышлаг и Вялвяля Губинского района.

Как сообщили Report в министерстве, несмотря на жаркую и ветреную погоду и сложность рельефа, благодаря слаженной и эффективной работе, пожар удалось локализовать и предотвратить его распространение на более обширные территории.

В целом, в результате пожаров, произошедших в Сиязанском, Шабранском, Хачмазском и Губинском районах, сгорело около 5000 гектаров лесных и пригородных территорий, посевных площадей. В северном регионе все пожары полностью потушены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın şimal bölgəsindəki bütün yanğınlar tam söndürülüb

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