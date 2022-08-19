Лесные пожары в Габале и Хачмазе потушены

Пожары, начавшиеся 15 августа недалеко от сел Абрых, Тиканлы и Туфандаг Габалинского района, а также на посевных и лесных участках близ села Сибироба Хачмазского района, сегодня вечером полностью потушены.

Пожары, начавшиеся 15 августа недалеко от сел Абрых, Тиканлы, около горы Туфандаг в Габалинском районе, а также на посевных и лесных участках близ села Сибироба Хачмазского района, сегодня вечером полностью потушены.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Согласно предварительной информации, на указанных территориях в Габалинском районе сгорели кустарники и засохшие деревья на площади около 4 га, а также на посевных и лесных участках близ села Сибироба Хачмазского района - убранное зерновое поле, кустарники и засохшие деревья на площади 32 гектара.

Отметим, что к тушению пожаров были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Северного и Северо-Западного региональных центров МЧС, а также самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и 2 вертолета авиационного отряда ведомства. В тушении пожара также принимали участие сотрудники минэкологии и природных ресурсов, МВД, ОАО "Азерсу" и местных исполнительных органов.