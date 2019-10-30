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Лечение правозащитника контролируется Министерством здравоохранения - ЗАЯВЛЕНИЕ

Лечение правозащитника контролируется Министерством здравоохранения

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья сбитого автомобилем правозащитника Октая Гюльалыева.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что сбитого ночью правозащитника водитель привез в Клинический медицинский центр. 

"Врачи диагностировали у больного перелом черепа и ушиб головного мозга. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и приняли на стационарное лечение. Однако, по настоянию близких родственников, позже Октая Гюльалыева перевели в частную клинику "City Hospital". Обследование и лечение больного контролируется Министерством здравоохранения", - заявили в министерстве.   

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