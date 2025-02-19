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Ластаев: Стенограммы переговоров пилотов с разбившегося самолета AZAL есть у всех сторон

Ластаев: Стенограммы переговоров пилотов с разбившегося самолета AZAL есть у всех сторон Cтенограммы переговоров пилотов потерпевшего крушение близ Актау пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) находятся у всех заинтересованных в расследовании сторон.
Происшествия
19 февраля 2025 г. 11:29
Ластаев: Стенограммы переговоров пилотов с разбившегося самолета AZAL есть у всех сторон

Cтенограммы переговоров пилотов потерпевшего крушение близ Актау пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) находятся у всех заинтересованных в расследовании сторон.

Как передает Report, об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Что касается стенограмм, они имеются на руках у всех заинтересованных сторон. Там никакой необъективности не может быть. Это специалисты из Бразилии, где была расшифровка, наши специалисты, специалисты из Азербайджана, из России, из ICAO (Международной организации гражданской авиации). У всех сторон есть эти стенограммы", - сказал Ластаев на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему в предварительный отчет по расследованию ЧП не вошли переговоры пилотов в кабине.

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Версия на английском языке Lastayev: All concerned parties have transcripts of pilots' conversations from crashed AZAL aircraft
Версия на азербайджанском языке Lastayev: Qəzaya uğramış AZAL-a məxsus təyyarənin pilotlarının danışıqlarının stenoqramları bütün tərəflərdədir

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