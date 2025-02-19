Ластаев: Стенограммы переговоров пилотов с разбившегося самолета AZAL есть у всех сторон

Cтенограммы переговоров пилотов потерпевшего крушение близ Актау пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) находятся у всех заинтересованных в расследовании сторон.

Cтенограммы переговоров пилотов потерпевшего крушение близ Актау пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) находятся у всех заинтересованных в расследовании сторон.

Как передает Report, об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Что касается стенограмм, они имеются на руках у всех заинтересованных сторон. Там никакой необъективности не может быть. Это специалисты из Бразилии, где была расшифровка, наши специалисты, специалисты из Азербайджана, из России, из ICAO (Международной организации гражданской авиации). У всех сторон есть эти стенограммы", - сказал Ластаев на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему в предварительный отчет по расследованию ЧП не вошли переговоры пилотов в кабине.