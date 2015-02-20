​Ламия Гулиева: Аллах накажет каждого, кто был несправедлив ко мне

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Выражаю признательность каждому, кто приложил усилия для моего освобождения".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам Ламия Гулиева, освобожденная после прошедшего сегодня в Бакинском апелляционном суде процесса.

Л.Гулиева сказала, что хотя она сталкивалась с несправедливостью, в конечном итоге справедливость восторжествовала: "Аллах накажет каждого, кто был несправедлив ко мне".

Л.Гулиева заявила, что желает также освобождения своего бывшего жениха Вугара Алиева.

Напомним, что во время судебного процесса был рассмотрен апелляционный протест заместителя генпрокурора, государственного советника юстиции II степени Намика Аскерова, поданный на приговор Хатаинского районного суда от 06.08.2010 года об осуждении Л. Гулиевой по ст. 317.2 УК. Поданный прокурором протест связан с последним уголовным делом Л.Гулиевой.

Отметим, что Л.Гулиева лишена свободы по ст. 120 (предумышленное убийство) УК. Она вместе с бывшим женихом Вугаром Алиевым обвинялась в убийстве в 2003 году сына бывшего главы Исполнительной власти Шемкирского района Аслана Асланова - Руслана Асланова. По приговору суда по тяжким преступлениям В.Алиев получил пожизненное заключение, а Л.Гулиеву приговорили к 10-ти годам лишения свободы. В 2010 году в отношении Л.Гулиевой возбудили уголовное дело по ст. 317 (нарушение внутреннего распорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах), после чего срок ее заключения был продлен еще на пять с половиной лет.