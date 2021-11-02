Кямран Алиев: За преступления против малолетних применяются самые суровые меры наказания

"Мы должны стремиться к гуманизации преступлений, совершенных в результате случайного стечения обстоятельств, не представляющих большой общественной опасности, совершенных по неосторожности".

"Мы должны стремиться к гуманизации преступлений, совершенных в результате случайного стечения обстоятельств, не представляющих большой общественной опасности, совершенных по неосторожности".

Как передает Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал в интервью Real TV.

"В некоторых вопросах мы должны пойти даже на декриминализацию. Но в отношении тяжких преступлений, преступлений против личности, коррупционных и других преступлений мы должны предпринимать и предпринимаем решительные, действенные шаги. В нашем законодательстве имеется достаточно обоснований. За преступления против малолетних детей применяются самые суровые меры наказания", - подчеркнул он.