Кямран Алиев встретился с непальским коллегой

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Федеративной Демократической Республики Непал Рамешем Бадалом в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров в Баку.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Федеративной Демократической Республики Непал Рамешем Бадалом в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров в Баку.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана.

Генпрокурор Кямран Алиев сообщил, что в последние годы наблюдается прогресс в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Непалом, которые в следующем году отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений. По его словам, связи между двумя странами уже углубились во многих областях.

Рамеш Бадал поблагодарил за теплый прием и поздравил Кямрана Алиева с профессиональным праздником - Днем работников прокуратуры, а также со 106-й годовщиной создания органов прокуратуры Азербайджана. Он отметил, что между прокуратурами двух стран царит благоприятная и искренняя атмосфера, способствующая всестороннему развитию отношений.