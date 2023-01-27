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Кямран Алиев: В прошлом году возмещен материальный ущерб на сумму более 71,5 млн манатов

Кямран Алиев: В прошлом году возмещен материальный ущерб на сумму более 71,5 млн манатов "В прошлом году в результате работы органов прокуратуры был возмещен ущерб на сумму более 71,5 млн манатов".
Происшествия
27 января 2023 г. 11:50
Кямран Алиев: В прошлом году возмещен материальный ущерб на сумму более 71,5 млн манатов

"В прошлом году в результате деятельности органов прокуратуры было обеспечено возмещение материального ущерба на сумму более 71,5 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Он отметил, что по завершении предварительного расследования уголовных дел органы прокуратуры выявили причинение материального ущерба в общей сложности на сумму 100 миллионов 609 тысяч манатов, из которых удалось добиться возмещения 71%, то есть 71 566 тысячи манатов.

"В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства была обеспечена выплата в государственный бюджет 20 213 тысячи манатов лицами, освобожденными от уголовной ответственности", - подчеркнул К.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Ötən il prokurorluq orqanları 71,5 milyon manatdan çox ziyan ödətdirib"

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