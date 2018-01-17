Кямран Алиев: В прошлом году в отношении 20 должностных лиц приняты меры административного наказания

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Главном управлении по борьбе с коррупцией проведено расследование в отношении 27 должностных лиц".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев заявил на пресс-конференции с участием представителей средств массовой информации и неправительственных организаций, говоря о проделанной в 2017 году работе в области борьбы с коррупцией.

Он отметил, что из них 7 человек были приглашены в управление, которым было сделано предупреждение: "Дела остальных 20 лиц были направлены в суды и приняты меры административного наказания".