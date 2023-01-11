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Кямран Алиев: В органах прокуратуры женщины занимают девять руководящих должностей

Кямран Алиев: В органах прокуратуры женщины занимают девять руководящих должностей В настоящее время в органах прокуратуры девять женщин работают на руководящих должностях.
Происшествия
11 января 2023 г. 11:42
Кямран Алиев: В органах прокуратуры женщины занимают девять руководящих должностей

В настоящее время в органах прокуратуры девять женщин работают на руководящих должностях.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев заявил на церемонии принесения присяги молодежью, принятой на службу в органы прокуратуры.

По его словам, в органах прокуратуры работают 85 сотрудниц, принятых по результатам конкурса: "Из них 56 человек были приняты на работу по результатам конкурса, проведенного в период с 2002 по 2019 гг, 29 – по результатам конкурсов, проведенных в 2020-2022 гг. В целом 8,7% принятых на работу составляют женщины. В настоящее время в органах прокуратуры девять женщин работают на руководящих должностях. Из них 1 занимает должность начальника управления, 3 – замначальника управления, 1 – начальника отдела, 1 – старшего помощника прокурора города Баку, 2 – районного прокурора, 1 – заместителя районного прокурора".

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Prokurorluq orqanlarında rəhbər vəzifələrdə 9 qadın işləyir"

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