Кямран Алиев: В Главное управление по борьбе с коррупцией не поступало обращений, связанных с Гудретом Шукюровым

© Report.az

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Заместитель генерального прокурора Азербайджана - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев выразил отношение к распространившейся информации относительно директора управления "Баку Лифт" Гудрета Шукюрова.

Как сообщает Report, К.Алиев отметил, что в Главное управление не поступало обращений, связанных с Г.Шукюровым: "В Главном управлении по любому обращению проводится официальное расследование. Когда проводятся такие расследования, мы информируем общественность. Конкретно по этому вопросу не поступало обращений. Если по этому вопросу Главным управлением не была распространена информация, значит в связи с этим обращений не поступало".