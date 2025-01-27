​​​​​​​Кямран Алиев: В 2024 году 41 человек подорвался на мине

В Азербайджане в 2024 году 41 человек стал жертвой подрыва мин и боеприпасов, установленных Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы за минувший год.

По его словам, из них 5 человек погибли, а 36 получили ранения разной степени тяжести.

Генеральный прокурор также отметил, что с ноября 2020 года по настоящее время на минах подорвались 382 человека. Из них 70 погибли, а 312 получили ранения различной степени тяжести.