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​​​​​​​Кямран Алиев: В 2024 году 41 человек подорвался на мине

​​​​​​​Кямран Алиев: В 2024 году 41 человек подорвался на мине
Происшествия
27 января 2025 г. 11:13
​​​​​​​Кямран Алиев: В 2024 году 41 человек подорвался на мине

В Азербайджане в 2024 году 41 человек стал жертвой подрыва мин и боеприпасов, установленных Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы за минувший год.

По его словам, из них 5 человек погибли, а 36 получили ранения разной степени тяжести.

Генеральный прокурор также отметил, что с ноября 2020 года по настоящее время на минах подорвались 382 человека. Из них 70 погибли, а 312 получили ранения различной степени тяжести.

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Версия на английском языке 41 people became victims of Armenia's mine terror in 2024
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Ötən il 41 nəfər minaların qurbanı olub

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