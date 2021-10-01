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Кямран Алиев: Управление по борьбе с коррупцией задержало 71 человека с поличным

Кямран Алиев: Управление по борьбе с коррупцией задержало 71 человека с поличным За последний год в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре рассмотрено 9109 обращений граждан, в том числе 4367 обращений, поступивших на номер "горячей линии - 161" контактного центра.
Происшествия
1 октября 2021 г. 09:46
Кямран Алиев: Управление по борьбе с коррупцией задержало 71 человека с поличным
Кямран Алиев
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За последний год в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре рассмотрено 9109 обращений граждан, в том числе 4367 обращений, поступивших на номер "горячей линии - 161" контактного центра.

Как сообщает Report, об этом в интервью прессе заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Генпрокурор отметил, что за это время по результатам 34 оперативных мероприятий, проведенных структурами Главного управления, с поличным был пойман 71 человек, на основании полученных данных о коррупционных правонарушениях возбуждено 115 уголовных дел.

За указанный период Главное управление направило в суды для рассмотрения 221 уголовное дело в отношении 404 лиц, 11 юридических лиц и их руководителей привлечены к судебной ответственности.

Материальный ущерб по делам, направленным в суды, составил 153 млн 887 тыс. манатов, обеспечено возмещение ущерба на сумму 89 млн 16 тыс. манатов.

В целом по стране за текущий период завершено расследование 10 622 уголовных дел, 883 из которых расследованы в органах прокуратуры. Органами прокуратуры в суды направлено 571 уголовное дело с обвинительными актами, совместно с другими следственными органами - 8 378 уголовных дел.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Son 1 ildə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən 71 şəxs cinayət başında yaxalanıb”

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