Кямран Алиев: Следствие по Азербайджанскому государственному экономическому университету продолжается

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Баку. 17 января.REPORT.AZ/ "В настоящее время продолжается следствие в связи с Азербайджанским государственным экономическим университетом".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев заявил на пресс-конференции с участием представителей средств массовой информации и неправительственных организаций, посвященной проделанной в 2017 году работе в области борьбы с коррупцией.

Он отметил, что проводятся исследования документов и другие операции: "Информации о ходе следствия по делу я предоставить не могу".

Отметим, что материал, поступивший в Счетную палату по результатам аудита прогнозирования и исполнения выделенных из бюджета средств и внебюджетных поступлений в Азербайджанском государственном экономической университете, поступил в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Во время предварительной проверки по факту подозрений, повлекших тяжелые последствия серьезных нарушений закона, совершенных со злоупотреблением должностными обязанностями должностными лицами университета и другими материально-ответственными лицами при учете, сборе и перечислений на банковский счет платы за обучение, отражения в учете дебиторских и кредиторских долгов за обучение в период проверки с 18 мая 2012 года и по 1 апреля 2014 года было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере).

В настоящее время полностью и всесторонне расследуются названные преступные случаи, продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению виновных и привлечению их к ответственности, а также обеспечению возмещения ущерба.

В 2012-2014 годы ректором экономического университета был депутат Шамседдин Гаджиев.