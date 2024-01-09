Расследование пожара в перинатальном центре взято под контроль руководства страны

Расследование инцидента с пожаром Республиканском перинатальном центре взято под контроль руководством страны.

Расследование инцидента с пожаром Республиканском перинатальном центре взято под контроль руководства страны.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал журналистам.

Генпрокурор отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой вместе с официальными лицами прибыл в перинатальный центр.

По его словам, по факту возбуждено уголовное дело по статьям нарушение правил пожарной безопасности, халатность, повлекшая смерть двух и более лиц.

"К сожалению, пожар унес жизни четырех детей. Требуется время для тщательного расследования всех деталей события. Мы добьемся того, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказал Алиев.