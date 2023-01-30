Кямран Алиев проинформировал генпрокурора Мюнхена о деятельности в области борьбы с терроризмом

Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал генерального прокурора германского города Мюнхен Рейнхальда Рёттле о деятельности в области борьбы с терроризмом.

Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал генерального прокурора германского города Мюнхен Рейнхальда Рёттле о деятельности в области борьбы с терроризмом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева делегация во главе с генеральным прокурором Мюнхена Рейнхальдом Рёттле побывала с визитом в Азербайджане. Делегация провела встречу с руководителями структурных подразделений прокуратуры в новом административном здании Генеральной прокуратуры. Гостям была предоставлена обширная информация о деятельности прокуратуры и других правоохранительных органов нашей страны в борьбе с организованной преступностью, религиозным радикализмом и терроризмом.

Делегация также ознакомилась с деятельностью Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, центрального аппарата прокуратуры города Баку и прокуратуры Хатаинского района, а также Службы ASAN №7.

Визит генпрокурора Мюнхена в Азербайджан завершился.