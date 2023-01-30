О нас

Кямран Алиев проинформировал генпрокурора Мюнхена о деятельности в области борьбы с терроризмом

Кямран Алиев проинформировал генпрокурора Мюнхена о деятельности в области борьбы с терроризмом Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал генерального прокурора германского города Мюнхен Рейнхальда Рёттле о деятельности в области борьбы с терроризмом.
Происшествия
30 января 2023 г. 12:23
Кямран Алиев проинформировал генпрокурора Мюнхена о деятельности в области борьбы с терроризмом

Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал генерального прокурора германского города Мюнхен Рейнхальда Рёттле о деятельности в области борьбы с терроризмом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева делегация во главе с генеральным прокурором Мюнхена Рейнхальдом Рёттле побывала с визитом в Азербайджане. Делегация провела встречу с руководителями структурных подразделений прокуратуры в новом административном здании Генеральной прокуратуры. Гостям была предоставлена обширная информация о деятельности прокуратуры и других правоохранительных органов нашей страны в борьбе с организованной преступностью, религиозным радикализмом и терроризмом.

Делегация также ознакомилась с деятельностью Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, центрального аппарата прокуратуры города Баку и прокуратуры Хатаинского района, а также Службы ASAN №7.

Визит генпрокурора Мюнхена в Азербайджан завершился.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Münhenin Baş prokuroruna terrorçuluğa qarşı mübarizə fəaliyyəti barədə məlumat verib

Другие новости из категории

В Азербайджане обнародовано число радиационно опасных объектов
В Азербайджане обнародовано число радиационно опасных объектов
30 января 2023 г. 12:04
Представитель Госдепартамента: США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в области разминирования
Представитель Госдепартамента: США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в области разминирования
30 января 2023 г. 11:34
Четыре человека погибли в ДТП в выходные дни
Четыре человека погибли в ДТП в выходные дни
30 января 2023 г. 10:27
В Огузе произошел пожар во дворце торжеств
В Огузе произошел пожар во дворце торжеств
30 января 2023 г. 10:10
Задержан подозреваемый в совершении налета на дом в Сальяне
Задержан подозреваемый в совершении налета на дом в Сальяне
30 января 2023 г. 09:33
В Лянкяране гражданин России сбил пешехода
В Лянкяране гражданин России сбил пешехода
30 января 2023 г. 09:31
ДТП в Джалилабаде, пострадали две женщины
ДТП в Джалилабаде, пострадали две женщины
30 января 2023 г. 01:26
В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие
В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие
30 января 2023 г. 00:46
Тело Орхана Аскерова доставлено в мечеть Тезе Пир
ФотоТело Орхана Аскерова доставлено в мечеть "Тезе Пир"
29 января 2023 г. 23:55
Самолет с телом Орхана Аскерова прибыл из Тегерана в Баку
ФотоСамолет с телом Орхана Аскерова прибыл из Тегерана в Баку
29 января 2023 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi