Кямран Алиев: Продавцов некачественных лекарств и впредь будут привлекать к ответственности

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Мы всегда принимали меры в связи с продажей некачественных лекарств и лекарств неизвестного происхождения".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

По его словам, в будущем в случае обнаружения фактов в данной сфере данные лица будут привлекаться к ответственности.

К.Алиев отметил, что граждане должны снабжаться только качественными лекарствами:

"В связи с этим с соответствующими госструктурами ведутся общие работы".