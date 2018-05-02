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    Кямран Алиев: Продавцов некачественных лекарств и впредь будут привлекать к ответственности

    © Report

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Мы всегда принимали меры в связи с продажей некачественных лекарств и лекарств неизвестного происхождения".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

    По его словам, в будущем в случае обнаружения фактов в данной сфере данные лица будут привлекаться к ответственности.

    К.Алиев отметил, что граждане должны снабжаться только качественными лекарствами: 

    "В связи с этим с соответствующими госструктурами ведутся общие работы".

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