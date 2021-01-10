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Кямран Алиев: Полномочия азербайджанской прокуратуры нужно расширить

Кямран Алиев: Полномочия азербайджанской прокуратуры нужно расширить Полномочия прокуратуры должны быть еще больше расширены
Происшествия
10 января 2021 г. 23:14
Кямран Алиев: Полномочия азербайджанской прокуратуры нужно расширить
Кямран Алиев

"Полномочия прокуратуры должны быть еще больше расширены".

Как передает Report, об этом Генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

"Речь идет о полномочиях по возбуждению исков в судах и других процессуальных действий во имя интересов некоторых нуждающихся в защите слоев населения, расширения полномочий прокуратуры в административном производстве и в то же время о некоторых гражданах, нуждающихся в особой защите – несовершеннолетних, пожилом поколении. Прокуратура должна получить больше полномочий для защиты их прав", - сказал К.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Prokurorluğun səlahiyyətləri genişləndirilməlidir”

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