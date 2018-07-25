Кямран Алиев: По коррупционным преступлениям возмещено более 16 млн манатов материального ущерба

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "По уголовным делам о коррупционных преступлениях, направленным в суды за первое полугодие 2018 года, установлен материальный ущерб в размере 51 миллиона 194 тысяч манатов".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев заявил на пресс-конференции по итогам проделанной работы в первом полугодии этого года.

Он отметил, что на этапе предварительного расследования обеспечено возмещение 16 миллионов 578 тысяч манатов или же 32,5% зарегистрированного ущерба:

"Наряду с наложением ареста на имущество стоимостью 25 миллионов 342 тысячи манатов с целью обеспечения выплаты остального ущерба, были также приняты иные предусмотренные законом меры".