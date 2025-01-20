Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау

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В трех странах возбуждены отдельные уголовные дела по факту крушения самолета AZAL под Актау.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что следствие ведется в России, Азербайджане и Казахстане.

Генеральный прокурор добавил, что каждая из трех стран занимается сбором фактов по инциденту: "После этого будет проведен анализ собранных фактов, определены виновные. Кроме этого, Следственным комитетом РФ и Генпрокуратурой проводятся следственные мероприятия".

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.