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Кямран Алиев об информации про "Тертерское дело"

Кямран Алиев об информации про "Тертерское дело" Генпрокурор Кямран Алиев прокомментировал распространившуюся в последние дни в соцсетях информацию о "Тертерском деле"
Происшествия
10 мая 2021 г. 11:58
Кямран Алиев об информации про Тертерское дело

Генпрокурор Кямран Алиев прокомментировал распространившуюся в последние дни в соцсетях информацию о "Тертерском деле".

В ответ на вопрос Report он сказал, что в связи с "Тертерским делом" с 2017 года проводилось расследование.

"По установленным конкретным уголовным делам возбуждены уголовные дела, определенным лицам предъявлены обвинения, вынесены соответствующие судебные решения, это дело направлено в Верховный суд. Общественность была подробно проинформирована. Абсурдно поднимать необоснованную шумиху вокруг этого дела", - подчеркнул К.Алиев.

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Версия на английском языке Kamran Aliyev comments on reports regarding "Tartar case"
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev "Tərtər işi" ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

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