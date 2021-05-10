Кямран Алиев об информации про "Тертерское дело"

Генпрокурор Кямран Алиев прокомментировал распространившуюся в последние дни в соцсетях информацию о "Тертерском деле"

Генпрокурор Кямран Алиев прокомментировал распространившуюся в последние дни в соцсетях информацию о "Тертерском деле".

В ответ на вопрос Report он сказал, что в связи с "Тертерским делом" с 2017 года проводилось расследование.

"По установленным конкретным уголовным делам возбуждены уголовные дела, определенным лицам предъявлены обвинения, вынесены соответствующие судебные решения, это дело направлено в Верховный суд. Общественность была подробно проинформирована. Абсурдно поднимать необоснованную шумиху вокруг этого дела", - подчеркнул К.Алиев.