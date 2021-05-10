Генпрокурор о нарушениях в медучреждениях

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с выявленными нарушениями в клиниках и медучреждениях, связанных с лечением от коронавирусной инфекции"

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с выявленными нарушениями в клиниках и медицинских учреждениях, связанных с лечением коронавирусной инфекции".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сказал, что после завершения расследования будет предоставлена более подробная информация: "Это вопрос, который беспокоит общественность. В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в стране осуществляются важные меры на государственном уровне. Правоохранительные органы будут выполнять все возложенные на них задачи в этой области".