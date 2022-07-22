Кямран Алиев: На основе распространившихся в СМИ и соцсетях данных заведено 6 уголовных дел

"В результате мониторингов за 6 месяцев этого года на основе информации, распространившейся в СМИ и социальных сетях, по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено 6 уголовных дел".

"В результате мониторингов за 6 месяцев этого года на основе информации, распространившейся в СМИ и социальных сетях, по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено 6 уголовных дел".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на заседании коллегии.

Он отметил, что по одной информации в суд подан гражданский иск, по двум данным во избежание негативных явлений гражданам объявлено предупреждение, являющееся мерой прокурорского воздействия, по трем данным направлены представления для устранения причин и условий, вызвавших нарушение закона.