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Кямран Алиев: На основе распространившихся в СМИ и соцсетях данных заведено 6 уголовных дел

Кямран Алиев: На основе распространившихся в СМИ и соцсетях данных заведено 6 уголовных дел "В результате мониторингов за 6 месяцев этого года на основе информации, распространившейся в СМИ и социальных сетях, по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено 6 уголовных дел".
Происшествия
22 июля 2022 г. 13:19
Кямран Алиев: На основе распространившихся в СМИ и соцсетях данных заведено 6 уголовных дел

"В результате мониторингов за 6 месяцев этого года на основе информации, распространившейся в СМИ и социальных сетях, по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено 6 уголовных дел".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на заседании коллегии.

Он отметил, что по одной информации в суд подан гражданский иск, по двум данным во избежание негативных явлений гражданам объявлено предупреждение, являющееся мерой прокурорского воздействия, по трем данным направлены представления для устранения причин и условий, вызвавших нарушение закона.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Mediada və sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumatlar əsasında 6 cinayət işi başlanıb"

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