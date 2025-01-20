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Генпрокурор: Совместная с Минздравом комиссия продолжает контроль за деятельностью пластических хирургов

Генпрокурор: Совместная с Минздравом комиссия продолжает контроль за деятельностью пластических хирургов Минздрав и Генпрокуратура создали совместную комиссию по контролю за деятельностью пластических хирургов с поддельными сертификатами.
Происшествия
20 января 2025 г. 11:44
Генпрокурор: Совместная с Минздравом комиссия продолжает контроль за деятельностью пластических хирургов

Минздрав и Генпрокуратура создали совместную комиссию в рамках расследования незаконной деятельности в сфере пластической хирургии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что ранее ведомства провели совместное расследование, предварительные результаты которого выявили случаи фальсификации медицинских дипломов и сертификатов практикующих в стране пластических хирургов.

"По фактам возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. Генеральная прокуратура совместно с уполномоченными органами принимает превентивные меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan takes action against unlicensed plastic surgery practices
Версия на азербайджанском языке Saxta sertifikatlı plastik cərrahlarla bağlı Səhiyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə komissiya yaradıb

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