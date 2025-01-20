Генпрокурор: Совместная с Минздравом комиссия продолжает контроль за деятельностью пластических хирургов

Минздрав и Генпрокуратура создали совместную комиссию в рамках расследования незаконной деятельности в сфере пластической хирургии.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев.
Он подчеркнул, что ранее ведомства провели совместное расследование, предварительные результаты которого выявили случаи фальсификации медицинских дипломов и сертификатов практикующих в стране пластических хирургов.
"По фактам возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. Генеральная прокуратура совместно с уполномоченными органами принимает превентивные меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись", - сказал он.