Генпрокурор: Совместная с Минздравом комиссия продолжает контроль за деятельностью пластических хирургов

Минздрав и Генпрокуратура создали совместную комиссию по контролю за деятельностью пластических хирургов с поддельными сертификатами.

Минздрав и Генпрокуратура создали совместную комиссию в рамках расследования незаконной деятельности в сфере пластической хирургии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что ранее ведомства провели совместное расследование, предварительные результаты которого выявили случаи фальсификации медицинских дипломов и сертификатов практикующих в стране пластических хирургов.

"По фактам возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. Генеральная прокуратура совместно с уполномоченными органами принимает превентивные меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись", - сказал он.