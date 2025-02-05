Кямран Алиев: Компании частного сектора не всегда обращаются в Генпрокуратуру по фактам нарушения закона

11:38

Компании, работающие в частном секторе, иногда не хотят обращаться в Генеральную прокуратуру по фактам нарушений закона.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на региональном правовом форуме LEGIS.

"Прокуратура - это орган, осуществляющий надзор за точным исполнением законов. При отсутствии явного преступления по обращениям, связанным с частным сектором, мы направляем их в другие государственные органы, и стараемся, чтобы не было никакого вмешательства в деятельность частного сектора".