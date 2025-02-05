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Кямран Алиев: Компании частного сектора не всегда обращаются в Генпрокуратуру по фактам нарушения закона

Кямран Алиев: Компании частного сектора не всегда обращаются в Генпрокуратуру по фактам нарушения закона 11:38
Происшествия
5 февраля 2025 г. 11:46
Кямран Алиев: Компании частного сектора не всегда обращаются в Генпрокуратуру по фактам нарушения закона

Компании, работающие в частном секторе, иногда не хотят обращаться в Генеральную прокуратуру по фактам нарушений закона.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на региональном правовом форуме LEGIS.

"Прокуратура - это орган, осуществляющий надзор за точным исполнением законов. При отсутствии явного преступления по обращениям, связанным с частным сектором, мы направляем их в другие государственные органы, и стараемся, чтобы не было никакого вмешательства в деятельность частного сектора".

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Özəl sektorun fəaliyyətinə heç bir müdaxilə edilməməsinə çalışırıq

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