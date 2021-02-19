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Кямран Алиев: Информация о коррупционных деяниях должностных лиц расследуется

Кямран Алиев: Информация о коррупционных деяниях должностных лиц расследуется "Средства массовой информации играют большую роль в борьбе с коррупцией".
Происшествия
19 февраля 2021 г. 16:57
Кямран Алиев: Информация о коррупционных деяниях должностных лиц расследуется

"Средства массовой информации играют большую роль в борьбе с коррупцией".

Как передает Report, об этом сказал генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, расследуется распространяемая СМИ информация о коррупционных деяниях различных должностных лиц, и при подтверждении этих данных принимаются соответствующие меры: "Также во время нового формата общения с гражданами во время сессий #sualcavab на официальных страницах Генпрокуратуры в соцсетях поступают многочисленные обращения в связи с коррупционными фактами, которые рассматриваются и в предусмотренном законодательством порядке обеспечивается всестороннее, объективное и полное разбирательство".

Генпрокурор сказал, что обнародование информации об обнаружении коррупционных сетей, доведение до общества наказуемости этих лиц в определённой мере удерживает людей от совершения преступлений.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Vəzifəli şəxslərlə bağlı mətbuatda yayılan məlumatlar araşdırılır”

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