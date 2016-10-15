Кямран Алиев: Эксплуатация не готовых к зимнему сезону автомобилей запрещена

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Эксплуатация технически не готовых к зимнему сезону автомобилей запрещена.

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

К.Алиев отметил, что ГУГДП предупреждает водителей в связи с возможными инцидентами на дорогах в зимнем сезоне: “В связи с началом зимнего сезона водители должны уделять внимание техническому состоянию, шинам автомобилей”.

Он отметил, что высота рисунка протектора шин должна отвечать установленным нормам: “Так, для легковых автомобилей это не менее 1,6 мм, грузовых – 1 мм, мотоциклов и мопедов – 0,8 мм. При несоблюдении этих норм эксплуатация этих транспортных средств будет запрещена".

Начальник отдела подчеркнул, что водители обязаны обеспечить технический осмотр автомобилей перед началом зимнего сезона: “Особое внимание необходимо уделять состоянию колес и фар, дворников, автомобиль должен быть оснащен цепями и тросом. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию на дороге, избегать обгона, если нет необходимости, включать ближние фары днем в туманную погоду”.