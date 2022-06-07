Кямран Алиев дал поручения районным прокурорам

7 июня в административном здании прокуратуры Шамкирского района генеральный прокурор Кямран Алиев провел прием граждан из Шамкирского, Гедабейского и Дашкесанского районов.

7 июня в административном здании прокуратуры Шамкирского района генеральный прокурор Кямран Алиев провел прием граждан из Шамкирского, Гедабейского и Дашкесанского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кямран Алиев дал поручение в рамках закона оперативно решить вопросы, поднятые в обращении 30 граждан, попавших на прием.

Затем генпрокурор побывал в военных прокуратурах Гедабейского, Дашкесанского и Шамкирского районов, провел встречи с сотрудниками и дал им конкретные поручения по объективному рассмотрению обращений граждан.