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Кямран Алиев дал поручения районным прокурорам

Кямран Алиев дал поручения районным прокурорам 7 июня в административном здании прокуратуры Шамкирского района генеральный прокурор Кямран Алиев провел прием граждан из Шамкирского, Гедабейского и Дашкесанского районов.
Происшествия
7 июня 2022 г. 16:27
Кямран Алиев дал поручения районным прокурорам

7 июня в административном здании прокуратуры Шамкирского района генеральный прокурор Кямран Алиев провел прием граждан из Шамкирского, Гедабейского и Дашкесанского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кямран Алиев дал поручение в рамках закона оперативно решить вопросы, поднятые в обращении 30 граждан, попавших на прием.

Затем генпрокурор побывал в военных прокуратурах Гедабейского, Дашкесанского и Шамкирского районов, провел встречи с сотрудниками и дал им конкретные поручения по объективному рассмотрению обращений граждан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev rayon prokurorlarına göstərişlər verib

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