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Кямиль Зейналлы вышел на свободу

Кямиль Зейналлы вышел на свободу

Спортсмен Кямиль Зейналлы, арестованный за нарушение правил карантинного режима, вышел на свободу.

Об этом Report сообщил адвокат Адем Мамедов.

По его словам, срок административного ареста в отношении К.Зейналлы истек. 

Отметим, что Наримановский районный суд приговорил К.Зейналлы к 10 суткам административного ареста.

Он был признан виновным в нарушении правил карантинного режима и вышел из дома без предварительного SMS-разрешения. Он был наказан по статье 211 Кодекса об административных проступках.

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