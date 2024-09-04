Кямаледдин Гейдаров встретился с замглавы МИД Беларуси

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Было отмечено, что визит замглавы МИД Беларуси в Азербайджан и встреча в МЧС придадут дополнительный импульс дальнейшему расширению связей между профильными органами двух стран.
Министр К.Гейдаров подробно проинформировал гостей о направлениях деятельности МЧС и работе, проводимой в стране в области борьбы со стихийными бедствиями.
Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.