Кямаледдин Гейдаров встретился с замглавы МИД Беларуси

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что визит замглавы МИД Беларуси в Азербайджан и встреча в МЧС придадут дополнительный импульс дальнейшему расширению связей между профильными органами двух стран.

Министр К.Гейдаров подробно проинформировал гостей о направлениях деятельности МЧС и работе, проводимой в стране в области борьбы со стихийными бедствиями.

Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.