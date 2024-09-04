О нас

Кямаледдин Гейдаров встретился с замглавы МИД Беларуси

Кямаледдин Гейдаров встретился с замглавы МИД Беларуси Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком.
Происшествия
4 сентября 2024 г. 17:11
Кямаледдин Гейдаров встретился с замглавы МИД Беларуси

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что визит замглавы МИД Беларуси в Азербайджан и встреча в МЧС придадут дополнительный импульс дальнейшему расширению связей между профильными органами двух стран.

Министр К.Гейдаров подробно проинформировал гостей о направлениях деятельности МЧС и работе, проводимой в стране в области борьбы со стихийными бедствиями.

Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKəmaləddin Heydərov Belarusun xarici işlər nazirinin müavini İqor Nazarukla görüşüb

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi