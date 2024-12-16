Глава МЧС рассказал о проведенных за год контрольных мероприятиях по обеспечению безопасности

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров рассказал о проведенных за год сотрудниками ведомства контрольных мероприятиях по обеспечению безопасности.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров рассказал о проведенных за год сотрудниками ведомства контрольных мероприятиях по обеспечению безопасности.

Как передает Report, на заседании, посвященном 19-летию создания МЧС Азербайджана, министр отметил, что за год 93 маломерных судна, принадлежащих физическим и юридическим лицам, были поставлены на первичный государственный учет, а 1977 прошли технический осмотр по обращениям владельцев.

Ведомство также усилило надзор за строительством, проведя проверки на 2890 объектах. Для обеспечения промышленной безопасности были обследованы более 37 тысяч потенциально опасных установок и оборудования на 2964 предприятиях. Кроме того, проверены знания правил техники безопасности у 4800 специалистов.

МЧС уделяет большое внимание и радиационной безопасности. Проведено 256 проверок в медицинских, промышленных и научных учреждениях, а также идентификация и дозиметрический контроль 95 радиоактивных источников при импорте и экспорте.