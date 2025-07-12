Кямаледдин Гейдаров посетил Аллею почетного захоронения вместе с новым генсеком МОГО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и новый генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюдж Келентерли посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложили венки к его могиле.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, они также почтили память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы к ее могиле.