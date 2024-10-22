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Кямаледдин Гейдаров ознакомился с ходом работ по устранению последствий обильных осадков в Баку

Кямаледдин Гейдаров ознакомился с ходом работ по устранению последствий обильных осадков в Баку 15:11
Происшествия
22 октября 2024 г. 15:28
Кямаледдин Гейдаров ознакомился с ходом работ по устранению последствий обильных осадков в Баку

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил различные районы Баку, затопленные из-за интенсивных осадков.

Об этом сообщили Report в МЧС.

По информации ведомства, МЧС принимает необходимые меры для устранения последствий, вызванных осадками в Баку и на Абшероне.

Министр на месте ознакомился с проводимыми работами и дал соответствующие поручения, подчеркнули в МЧС.

Отметим, что согласно информации государственных ведомств, в Баку и на Абшеронском полуострове выпало рекордное количество осадков - 306% месячной нормы. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме, откачивая воду и эвакуируя граждан из затопленных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov Bakıda və Abşeronda su basmış ərazilərdə olub

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