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Кямаладдин Гейдаров: По предварительной версии пожар начался из-за возгорания сухой травы

​Кямаладдин Гейдаров: По предварительной версии пожар начался из-за во
© Report

Министр чрезвычайных ситуаций Кямаладдин Гейдаров прокомментировал журналистам ситуацию с пожаром, произошедшим в частных домах на Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report, по предварительной версии пожар начался от возгорания сухой травы.

"Кровля нескольких домов была повреждена. Пострадавших в ходе пожара нет. Шесть гектаров открытой местности, большинство территорий являются частными и оставшимися без присмотра. Когда-то была приобретена территория, но никаких мер безопасности или полива территории принято не было. Летом из-за сухой травы происходят пожары, и не нужно принимать это как большую трагедию", - указал глава ведомства.

К.Гейдаров добавил, что причины этого инцидента будут расследованы

"Наверное, есть камеры. Если это не провокация, тогда обычный пожар, людям необходимо быть внимательнее", - подчеркнул министр.

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