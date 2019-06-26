Кямаладдин Гейдаров: По предварительной версии пожар начался из-за возгорания сухой травы

Министр чрезвычайных ситуаций Кямаладдин Гейдаров прокомментировал журналистам ситуацию с пожаром, произошедшим в частных домах на Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает Report, по предварительной версии пожар начался от возгорания сухой травы.
"Кровля нескольких домов была повреждена. Пострадавших в ходе пожара нет. Шесть гектаров открытой местности, большинство территорий являются частными и оставшимися без присмотра. Когда-то была приобретена территория, но никаких мер безопасности или полива территории принято не было. Летом из-за сухой травы происходят пожары, и не нужно принимать это как большую трагедию", - указал глава ведомства.
К.Гейдаров добавил, что причины этого инцидента будут расследованы
"Наверное, есть камеры. Если это не провокация, тогда обычный пожар, людям необходимо быть внимательнее", - подчеркнул министр.
Səid QəribАвтор новости