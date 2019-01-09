Кямал Абдулла вынес выговор обвинившему его декану, учителя отстранил от экзамена

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла прокомментировал высказывания декана факультета Филологии и журналистики Вюсали Агабейли, что учащиеся в АУЯ четыре года студенты не знают иностранный язык.

Как сообщает Report, на пресс-конференции он сказал, что сегодня выпускники АУЯ работают в самых различных государственных структурах.

К.Абдулла напомнил, что работает на должности ректора АУЯ полтора года: "За этот период я не могу сделать студентов образованнее. Что касается незнания студентами четвертого курса иностранного языка, за необразованность этих студентов ответственен декан и учитель. Потому что они работают давно, значит, обвиняют только себя".

Ректор отметил, что все утверждения ложны: "Почему этот человек сейчас начал такое утверждать? После того как получил выговор".

Он также отметил, что угрожавший студентам педагог Парвин Мурсалов был отстранен от экзаменов.

К.Абдулла внес ясность и в вопрос касательно слухов о назначении своих родственников и знакомых после того, как стал ректором АУЯ: "Здесь работает только один мой родственник по имени Азад Мамедов, он известный лингвист и работал тут еще до меня. Никто не может сказать, что тут работает какой-то второй мой родственник. Я тут работал 17 лет, нормально, что у меня есть друзья и знакомые".

В то же время ректор прокомментировал высказывания Эльмиры Бахшалиевой, которая раньше работала на должности специалиста в отделе кадров и допустила серьезные недочеты в работе: "Сейчас дело в суде. Ее утверждения о несправедливом отстранении от работы необоснованны. Она переведена из одного отдела в другой, не уволена. Для этого есть причина, потому что она допустила серьезные недочеты в работе".