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Квартиросъемщик обокрал бывшего главного тренера сборной Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Квартиросъемщик обокрал бывшего главного тренера сборной Азербайджана

Ограблена квартира бывшего главного тренера сборной Азербайджана по футболу Шахина Диниева.

Как стало известно Report, инцидент произошел на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района столицы.

Из дома Шахина Диниева украдена домашняя утварь. Он обратился в правоохранительные органы.

Расследование установило, что Ш.Диниев сдавал квартиру в аренду. Квартиросъемщица и ее знакомый продали домашнюю утварь на сайте объявлений. Женщина и ее знакомый были задержаны сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.

По факту ведется расследование.

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