Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2018)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57%, до 2,0928 маната, курс рубля снизился на 0,67%, до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0928
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3244
|1 Аргентинское песо
|0.0837
|1 Белорусский рубль
|0.8672
|1 Бразильский реал
|0.5173
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1429
|100 Вон Республики Корея
|0.1591
|1 Чешская крона
|0.0824
|100 Чилийских песо
|0.2807
|1 Китайский юань
|0.2687
|1 Датская крона
|0.2810
|1 Грузинский лари
|0.6963
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3683
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2078
|1 Швейцарский франк
|1.7881
|1 Израильский шекель
|0.4925
|1 Канадский доллар
|1.3016
|1 Кувейтский динар
|5.6661
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4333
|1 Мексиканское песо
|0.0908
|1 Молдавский лей
|0.1030
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2205
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4964
|1 Сингапурский доллар
|1.2932
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4706
|1 Турецкая лира
|0.4360
|1 Тайваньский доллар
|0.0584
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.6054
|1 Новозеландский доллар
|1.2314
|Золото (1 унция)
|2238.2625
|Серебро (1 унция)
|27.9166
|Платина (1 унция)
|1625.8375
|Палладий (1 унция)
|1680.3395
Namiq HüseynovАвтор новости
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