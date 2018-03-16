Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2018)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57%, до 2,0928 маната, курс рубля снизился на 0,67%, до 0,0296 маната.