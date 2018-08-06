Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2018)

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31%, до 1,9644 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9644
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.2559
|1 Аргентинское песо
|0.0623
|1 Белорусский рубль
|0.8461
|1 Бразильский реал
|0.4586
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1274
|100 Вон Республики Корея
|0.1514
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2645
|1 Китайский юань
|0.2489
|1 Датская крона
|0.2636
|1 Грузинский лари
|0.6946
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2082
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1905
|1 Швейцарский франк
|1.7076
|1 Израильский шекель
|0.4604
|1 Канадский доллар
|1.3070
|1 Кувейтский динар
|5.6140
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4169
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.1031
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2058
|100 Узбекских сум
|0.0216
|1 Польский злотый
|0.4610
|1 Сингапурский доллар
|1.2439
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3740
|1 Турецкая лира
|0.3325
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5268
|1 Новозеландский доллар
|1.1454
|Золото (1 унция)
|2066.0100
|Серебро (1 унция)
|26.2594
|Платина (1 унция)
|1415.8535
|Палладий (1 унция)
|1557.7950
Economic DepartmentАвтор новости
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