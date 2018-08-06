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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2018)

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31%, до 1,9644 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9644
    1 Российский рубль 0.0268
    1 Австралийский доллар 1.2559
    1 Аргентинское песо 0.0623
    1 Белорусский рубль 0.8461
    1 Бразильский реал 0.4586
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1274
    100 Вон Республики Корея 0.1514
    1 Чешская крона 0.0766
    100 Чилийских песо 0.2645
    1 Китайский юань 0.2489
    1 Датская крона 0.2636
    1 Грузинский лари 0.6946
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0248
    1 Английский фунт стерлингов 2.2082
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0039
    1 Шведская крона 0.1905
    1 Швейцарский франк 1.7076
    1 Израильский шекель 0.4604
    1 Канадский доллар 1.3070
    1 Кувейтский динар 5.6140
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4169
    1 Мексиканское песо 0.0915
    1 Молдавский лей 0.1031
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2058
    100 Узбекских сум 0.0216
    1 Польский злотый 0.4610
    1 Сингапурский доллар 1.2439
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3740
    1 Турецкая лира 0.3325
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0627
    100 Японских йен 1.5268
    1 Новозеландский доллар 1.1454
    Золото (1 унция) 2066.0100
    Серебро (1 унция) 26.2594
    Платина (1 унция) 1415.8535
    Палладий (1 унция) 1557.7950
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