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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05% - до 1,8738 маната, курс рубля – на 1,1% - до 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8738
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1571
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8020
1 Бразильский реал 0.4037
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1164
100 Вон Республики Корея 0.1445
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2149
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2507
1 Грузинский лари 0.5888
1 Гонконгский доллар 0.2185
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2196
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1767
1 Швейцарский франк 1.7518
1 Израильский шекель 0.4912
1 Канадский доллар 1.2893
1 Кувейтский динар 5.5966
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4163
1 Мексиканское песо 0.0900
1 Молдавский лей 0.0964
1 Египетский фунт 0.1075
1 Норвежская крона 0.1859
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4380
1 Сингапурский доллар 1.2524
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3396
1 Турецкая лира 0.2860
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0693
100 Японских йен 1.5599
1 Новозеландский доллар 1.1127
Золото (1 унция) 2685.2605
Серебро (1 унция) 30.96978
Платина (1 унция) 1683.2040
Палладий (1 унция) 3915.7545
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