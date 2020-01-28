​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05% - до 1,8738 маната, курс рубля – на 1,1% - до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8738
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1571
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8020
|1 Бразильский реал
|0.4037
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1164
|100 Вон Республики Корея
|0.1445
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2149
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2507
|1 Грузинский лари
|0.5888
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2196
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1767
|1 Швейцарский франк
|1.7518
|1 Израильский шекель
|0.4912
|1 Канадский доллар
|1.2893
|1 Кувейтский динар
|5.5966
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4163
|1 Мексиканское песо
|0.0900
|1 Молдавский лей
|0.0964
|1 Египетский фунт
|0.1075
|1 Норвежская крона
|0.1859
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4380
|1 Сингапурский доллар
|1.2524
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3396
|1 Турецкая лира
|0.2860
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5599
|1 Новозеландский доллар
|1.1127
|Золото (1 унция)
|2685.2605
|Серебро (1 унция)
|30.96978
|Платина (1 унция)
|1683.2040
|Палладий (1 унция)
|3915.7545