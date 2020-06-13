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Купальщиков предупредили в очередной раз

​Купальщиков предупредили в очередной раз

МЧС вновь выступил с предупреждением по поводу использования пляжей. 

В сообщении, поступившем в Report из МЧС, говорится: 

"Согласно постановлению Кабинета министров, в целях снижения скорости распространения коронавируса и минимизации последствий этой инфекции, жителям ряда городов и районов республики запрещено покидать свои дома с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня. 

Посещение пляжей в этот период, в частности, жителями Баку, Сумгайыта и Абшерона, категорически запрещается. Сотрудники МЧС и МВД будут патрулировать прибрежную зону вдоль Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Призываем наших граждан строго соблюдать решения и рекомендации Кабинета министров по борьбе с пандемией коронавируса".

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