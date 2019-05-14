Саудовская Аравия заявила об атаке беспилотников на нефтепровод

Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов, следует из информации арабских СМИ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Interfax.ru.

Предполагается, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. При этом, сообщают СМИ, серьезного ущерба беспилотники не нанесли.

Тем не менее работа крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, была приостановлена.