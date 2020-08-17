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Крупную партию конопли изъяла из оборота полиция Хачмаза

Крупную партию конопли изъяла из оборота полиция Хачмаза По данному факту в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело
Происшествия
17 августа 2020 г. 09:59
Крупную партию конопли изъяла из оборота полиция Хачмаза

В результате успешной операции, проведенной сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции (РОП), из оборота изъят большой объем наркотиков.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД по Губинскому району, сотрудники Хачмазского РОП осмотрели адрес жителя района Джейхуна Джабраилова, занимающегося выращиванием и продажей на территории района наркотикосодержащих растений.

Во время досмотра в доме Дж.Джабраилова были обнаружены сушеная марихуана, упакованная в целлофановые пакеты и спичечные коробки для дальнейшей реализации, а также электронные весы, 361 куст конопли высотой от 80 до 280 см, выращенные при помощи специального агротехнического ухода. Обнаруженные наркотики и конопляные растения были упакованы и переданы на биологическую экспертизу.

Во время допроса Дж.Джабраилов признал совершенное им преступление.

По данному факту в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmaz polisi bir yük avtomobili həcmində narkotik aşkarladı

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