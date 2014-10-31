Крупная партия героина стоимостью 500 млн. долларов изъята в доме азербайджанца в Подмосковье

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В подмосковном селе Колычево в доме бывшего участника команды КВН из Баку, а ныне банкира Ильгара Назим Оглы Иманова было изъято 174 кг героина общей стоимостью 500 миллионов долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил начальник московского управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Василий Юрченко.

Владения 47-летнего И. Иманова охраняли два выходца из Таджикистана, один из которых находился в сильном наркотическом опьянении. Всего были арестованы шесть человек, включая главаря группировки, который, по словам директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, является достаточно известным лицом в криминальных кругах. Героин был изъят в двухэтажном доме охраны. Наркотики прибыли в Россию в фурах из Средней Азии и были спрятаны в ящиках с бананами.

По словам В. Юрченко, И. Иманов приглашен на допрос. При этом у ФСКН нет данных о его причастности к поставкам наркотиков.