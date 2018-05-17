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    Kristal Motors подал в суд на министерство налогов

    Недовольная решением компания подала апелляционную жалобу

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ ООО Kristal Motors подал в суд на Департамент локальных доходов г.Баку министерства налогов.

    Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №2 ООО потребовало, чтобы на ответчика возложили обязательство о снижении суммы налога на прибыль истца за 2014 год на 2 млн 209 тыс. 13 манатов и указали налог на прибыль за 2014 год в размере 17 тыс. 151 манат на личном счете истца.

    Иск был признан невозможным.

    Недовольное решением ООО Kristal Motors подало апелляционную жалобу.

    Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

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