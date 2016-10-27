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    Криминальный авторитет по прозвищу "Цыган" подал апелляционную жалобу

    Заявление подано в Бакинский апелляционный суд

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Обвиняемый в России в убийстве Эльмир Мамедов подал апелляционную жалобу на судебное решение относительно согласования его наказания с законодательством Азербайджана.

    Как сообщает Report, заявление подано в Бакинский апелляционный суд.

    Дело будет рассмотрено в ближайшие дни.

    Отметим, что Э.Мамедов обвиняется по статьям умышленное убийство, незаконное ношение оружия Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Он отбыл 21 год лишения свободы в России. Затем. Э.Мамедов был экстрадирован в Азербайджан.

    В Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено дело о согласовании его наказания с законодательством Азербайджана. На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева было объявлено решение. Согласно решению, наказание Э.Мамедова было согласовано с законодательством Азербайджана, он приговорен к 20 годам лишения свободы.

    Напомним, что Э.Мамедов известен в криминальном мире по прозвищу "Цыган".

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