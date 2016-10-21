Кража в Хырдалане: Предмет стоимостью 5000 манатов продан за 300 манатов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе работник мойки автомобилей украл из своего рабочего места компрессор стоимостью 5000 манатов и продал его за 300 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, случай зарегистрирован в городе Хырдалан.

Согласно информации, в Абшеронское районное управление полиции поступила информация о краже компрессора из автомобильной мойки в городе Хырдалан. В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в краже. Выяснилось, что кражу совершил житель города Лянкяран Алиага Сулейманов, работающий на автомойке.

В показаниях следствию А.Сулейманов заявил, что ранее был осужден из-за незаконного оборота наркотических средств. После выхода на свободу А.Сулейманов приехал в Баку в целях найти работу и устроился на автомойку. Компрессор со своего рабочего места А.Сулейманов вынес под предлогом ремонта. Выяснилось, что он продал компрессор за 300 манатов неизвестному человеку.

По факту начато расследование.