Кража в Хырдалане: Предмет стоимостью 5000 манатов продан за 300 манатов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе работник мойки автомобилей украл из своего рабочего места компрессор стоимостью 5000 манатов и продал его за 300 манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, случай зарегистрирован в городе Хырдалан.
Согласно информации, в Абшеронское районное управление полиции поступила информация о краже компрессора из автомобильной мойки в городе Хырдалан. В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в краже. Выяснилось, что кражу совершил житель города Лянкяран Алиага Сулейманов, работающий на автомойке.
В показаниях следствию А.Сулейманов заявил, что ранее был осужден из-за незаконного оборота наркотических средств. После выхода на свободу А.Сулейманов приехал в Баку в целях найти работу и устроился на автомойку. Компрессор со своего рабочего места А.Сулейманов вынес под предлогом ремонта. Выяснилось, что он продал компрессор за 300 манатов неизвестному человеку.
По факту начато расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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