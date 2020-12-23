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Коронавирусный больной задержан на посту в Мингячевире 

Коронавирусный больной задержан на посту в Мингячевире  На место была вызвана бригада врачей скорой помощи, нарушителя отправили на лечение домой
Происшествия
23 декабря 2020 г. 15:39
Коронавирусный больной задержан на посту в Мингячевире 
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Сотрудники правоохранительных органов Мингячевира на въезде в город задержали автомобиль марки Kia.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, водитель автомобиля - житель Агдамского района Физули Алиев, вопреки правилам карантина, покинул жилье, где проходил лечение от коронавируса, и попытался въехать на территорию Мингячевира.

На место была вызвана бригада врачей скорой помощи, нарушителя отправили на лечение домой. В отношении Ф.Алиева ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus xəstəsi Mingəçevirdə karantin postunda saxlanıldı

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