Коронавирусный больной задержан на посту в Мингячевире 

Сотрудники правоохранительных органов Мингячевира на въезде в город задержали автомобиль марки Kia.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, водитель автомобиля - житель Агдамского района Физули Алиев, вопреки правилам карантина, покинул жилье, где проходил лечение от коронавируса, и попытался въехать на территорию Мингячевира.
На место была вызвана бригада врачей скорой помощи, нарушителя отправили на лечение домой. В отношении Ф.Алиева ведется расследование.