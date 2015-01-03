Корабль затонул в Южно-Китайском море, спасатели ищут 16 человек

Баку. 3 января. REPORT.AZ/Грузовое судно, перевозившее алюминиевую руду из Малайзии в Китай, перевернулось и ушло под воду в Южно-Китайском море близ побережья Вьетнама, двое членов экипажа погибли, 16 считаются пропавшими без вести.

Авария произошла примерно в 150 милях к югу от вьетнамского города Вунгтау, сигнал бедствия поступил в ночь на пятницу, заявил агентству DPA представитель поисково-спасательной службы страны Ле Данг Анх (LeDungAnh).

"Поисковые мероприятия продолжаются в интенсивном режиме, но погода (на месте происшествия) сейчас очень переменчивая, поэтому спасательным службам очень тяжело работать. Вероятно, судно утонуло в связи с тем, что было перегружено, а также погодными условиями", — заявил он.

По его словам, на борту судна компании Gearbulk находилось около 46 тонн боксита. Экипаж состоял из 19 человек, выходцев из Филиппин. Представитель спасательной службы отметил, что среди погибших числится капитан судна, одного человека спасли представители береговой охраны Японии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".